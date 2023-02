Sfogo Commisso ' calcio italiano è malato'

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Cosa mi ha dato più fastidio? La Gazzetta dello Sport mi ha dato del mafioso, quando i mafiosi veri fanno gli imbrogli qui in Italia e nessuno lo dice. C'è una querela e i giudici fino ad oggi sono ...

E' lodel presidente della Fiorentina, Rocco, che al termine della gara di Coppa Italia vinta dalla Fiorentina sul Torino ha attaccato i giornali del gruppo presieduto da Urbano Cairo. ...Al termine della partita di Coppa Italia tra la Fiorentina e il Torino il presidente dei viola Roccoa Mediaset si è lasciato andare ad uno: "Quello che ho detto qualche anno fa è accaduto, c'è un calcio malato e vanno in campo squadre che non sono in regola. Si è visto quello che è ...

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - "Quello che dice Commisso è altamente diffamatorio dei miei giornali e della mia persona, oltre a non essere vero e quindi stiamo valutando con il mio avvocato se ci sono gli ...Il patron della Fiorentina ha parlato in tv dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Torino: "È accaduto quello che avevo detto qualche anno fa" ...