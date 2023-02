Sette consigli per superare il disagio di allenarsi in palestra

Leggi su agi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) AGI - Muscoli rilassati oppure in sovrappeso? Avete bisogno di rimettervi un po' in forma ma non ve la sentite di farlo in unadi fronte a tutti, anche se sconosciuti? Il Guardian suggerisce benmosse perildellae la timidezza di fare ginnastica in pubblico: per prima cosa, considerare in generale il fatto che “a nessun altro importa cosa stai facendo” e poi scegliere orari del giorno defilati, quando inci vanno meno persone. E poi va costruita un'abitudine alla: in genere ci vuole un po' per entrare nel ritmo, gli specialisti del genere calcolano addirittura dai 18 ai 254 giorni, con una media di 66. “Nei primi giorni, poi, ogni volta che ti presenti è una vittoria, anche se non fai altro che varcare le ...