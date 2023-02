Serie A | Dal boia del Real in Champions League all’assoluzione per traffico di droga | l’incubo di Padovano

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) 2023-02-01 11:28:54 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: Micheleex giocatore di Juventus e Napoli che ha giocato una volta con l’Italia, lo è stato assolto a Torino dall’accusa didi sostanze stupefacenti di cui era stato condannato nel 2006. L’attaccante, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2001, è stato coinvolto nel 2006 in un’ampia inchiesta della Procura di Torino suldi hashish. Il calciatore è accusato di aver finanziato una rete di narcotra Spagna e Italia gestita dall’amico d’infanzia Luca Mosole., che ha sempre sostenuto che i 35.000 euro che ha prestato all’amico servivano per comprare un cavallo e non per finanziare il...