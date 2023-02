Serie A | c'è ancora spazio per gli svincolati | da Isco a Maksimovic | la top 11

Victor è uno che può crescere, ha molta qualità e renderà ricco De Laurentiis. Avrei potuto giocare con lui, io un po' più a sinistra e Maradona a destra magari col piede invertito. Con la ..."Non hodeciso niente per la formazione, farò alcune valutazioni nella mattinata della partita. A parte Bonuccifuori, l'unico che non sarà disponibile per un indolenzimento ai flessori sarà Pogba". Lo ha detto l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri nella presentazione alla vigilia del quarto ...

Le serie tv da guardare a febbraio WIRED Italia

Serie A, il mercato ci crede ancora: 7 investitori in corsa tra banche e ... Il Sole 24 ORE

Serie A, il mercato ci crede ancora. Nove in corsa tra banche e fondi LAROMA24

Sento ancora la vertigine, il trailer ufficiale della docu-serie con Elodie MYmovies.it

Le 10 serie TV e film da guardare a febbraio 2023 L'Officiel Italia

Gli autori e il regista hanno voluto rendere omaggio al videogioco con una serie di dettagli molto interessanti The Last of Us si preannuncia già come una delle più amate. La serie prende origine dal ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...