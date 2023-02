Serena Bortone diventa giurata de Il Cantante Mascherato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)a Il. La notizia, data da DavideMaggio.it, è di quelle che attestano un bel colpo messo a segno da Milly Carlucci. Perché, conduttrice di Oggi è un altro Giorno, è capace di portare in tv quel genere unicorno di cui tutti parlano ma che in pochi sanno fare, l’infotainment. I risultati all’auditel del programma di RaiUno mostrano un successo, egongola per aver saputo conquistare il pubblico pian piano, senza facili snobismi o pose da diva. Ecco dunque che la scelta della Carlucci per il “suo” secondo format sembra buona. Secondo format, il primo resta Ballando con Le Stelle: che si stia pensando a un cambio di giuria anche lì e questi siano segnali “di fumo”? Iva Zanicchi sempre nella giuria de Il ...