Secondo le ultime ricerche | cipolle | barbabietole | zenzero e topinambur dovrebbero comparire più spesso sulla nostra tavola

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Per fortuna vinciamo la fobia tutta moderna dello sporco e portiamo acibo raccolto sottoterra, come facevano i nostri antenati preistorici. Continuiamo a mangiare radici, tuberi, bulbi. Nascosto nel suolo c’è un microcosmo che offre sostanze nutritive tanto quanto la verdura che cresce all’esterno. Leggi anche › La zuppa magica › Patate: meglio le originali che le chips Carl Gustav Jung ne aveva fatto metafora per la dimensione dell’eterno nell’uomo, paragonando la vita a una pianta «che vive del suo rizoma», invisibile: «Quello che noi vediamo è il fiore, che passa: ma il rizoma perdura». Nel profondo stanno le riserve di energia, di vitamine, di minerali. Getty ...