(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il giovaneManfredi , atletadi 14è morto in ospedale, dove è stato ricoverato in seguito ad un malore improvviso. Il 14enne, che giocava nella squadra dei ...

Il giovaneManfredi , atleta speciale di 14 anni è morto in ospedale, dove è stato ricoverato in seguito ad un malore improvviso. Il 14enne, che giocava nella squadra dei Casteddu4Special ...Manfredi, giovanemorto a 14 anni per un maloreManfredi ,del Casteddu4Special, è morto domenica 29 gennaio all'ospedale Niguarda di Milano, dove era stato ...

"Seba" Manfredi: il giovane calciatore morto per un malore Today.it

Sebastian, calciatore 'speciale' muore a 14 anni. Il dolore dei compagni: «Sei andato via troppo presto» leggo.it

Sebastian Manfredi, giovane calciatore morto a 14 anni per un malore Notizie.it

Quando il calciomercato incontra il Guinnes World Records Social Media Soccer

UFFICIALE: Carrarese, dal Bologna arriva il portiere Sebastian Breza. Operazione in prestito TUTTO mercato WEB

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il giovane calciatore, Sebastian Manfredi, atleta speciale di 14 anni è morto in ospedale, dove è stato ricoverato in seguito ad un malore improvviso. Il 14enne, che giocava nella ...