Se non lo vedete Belen rompe il silenzio su Teo Mammucari

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ha fatto molto discutere (e c'è ancora un alone di mistero) il divorzio tra Teoe Le Iene. Il conduttore romano, infatti, non è più alla guida del programma di Italia 1 dalla puntata del 23 Gennaio. Il motivo sarebbe legato ad uno screzio pesante con il patron Davide Parenti e che sembrerebbe scaturito da un commento inopportuno ad un video condiviso sui social. La rottura non si è sanata, anzi, anche nella puntata del 31 Gennaio ha fatto rumore l'assenza diin studio. Mediaset, in tal senso, aveva già messo in chiaro le cose con un comunicato in cui annuncia che il conduttore sarà destinato ad altri progetti su Italia 1 e che il suo posto viene preso dal comico Max Angioni. Comasco, classe 1990, è uscito alla ribalta nel 2021 grazie al talent Italia's Got Talent, su Sky1, in cui arriva secondo. In apertura dell'ultima puntata ...