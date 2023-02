(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il pasticcio di Fratelli d’Italia su Alfredo, con il capogruppo Giovanni Donzelli accusato di aver resi pubblici documenti “riservati” rivelatigli dal suo coinquilino Andrea Delmastro, ci sta facendo dimenticare il centro della vicenda. Ovvero lo sciopero della fame del leader anarchico. Da giorni viviamo in una sorta di limbo, tutti in attesa di cosa farà il ministro Nordio, di cosa deciderà il tribunale, di come si muoverà Giorgia Meloni, ovvero se il governo manterrà il pugno duro o cederà al ricatto di. Ammettiamolo: quello del leader anarchico è a tutti gli effetti un ricatto, una battaglia col proprio corpo, legittima sia chiaro, ma non sta scritto da nessuna parte che vi sia l’obbligo da parte del governo di assecondarlo. Se dovesse accadere l’irreparabile, non sarebbe da addebitare a nessuno. Se...

Se, è solo colpa sua . Perchéè in carcere Partiamo dal principio. E affidiamoci innanzitutto a un principio garantista:non è in galera in attesa di un procedimento, in ...Leggi anchedi fame ma il 41 - bis è 'indispensabile' per Nordio: 'Stato non cede, non trattiamo con violenti'trasferito nel carcere di Opera per motivi di salute, ma resta al ...

Cospito muore di fame ma il 41-bis è “indispensabile” per Nordio: “Stato non cede, non t... Il Riformista

Se muore, Cospito risolve ogni problema (ci ripensino, lui o Nordio) Linkiesta.it

Nordio, nelle sue mani il 41 bis per Cospito. Gli anarchici: Se lui muore... Affaritaliani.it

Se Cospito muore è solo colpa sua Nicola Porro

L'anarchico Valitutti: "Se Cospito muore colpiremo i suoi assassini". Foti: "La sinistra che dice" Secolo d'Italia

Nel frattempo, però, acceleriamo il giudizio di merito sul caso di Alfredo Cospito, che sta morendo, e, lo ribadiamo per l’ennesima volta, il 7 marzo rischia di essere troppo tardi. Dopo il ministro ...Come la Corte costituzionale, quella europea dei diritti dell’uomo e il Comitato contro la tortura ci ha ripetutamente obbligati a ridurlo per intensità o per ...