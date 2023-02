Scuola | Valditara “Priorità aumentare gli stipendi di tutti i docenti”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ritengo che politica e giornalismo non debbano mai cedere alla mistificazione della realtà”. Sulla vicenda degli aumenti dio agli insegnanti “Ho trovato molta propaganda e poco rispetto della realtà. Nel mio intervento ho posto come prioritario l'intervento per un aumento deglidigli insegnanti, bassi ovunque”. Lo ha detto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, nel corso del Question Time alla Camera. “Condividendo l'esigenza diglidi tutto il personale della– ha aggiunto -, in tre settimana abbiamo raggiunto un accordo con i sindacati che ha previsto risorse nuove, in tre settimane abbiamo chiuso un contratto rimasto in sospeso da troppo tempo”.Il ministro ...