Scialpinista sopravvissuto una notte sotto una valanga | ' Non dovevo addormentarmi'

Il raccondo di Carluccio Sartori, vivo dopo quasi 24 ore passate sotto una slavina a - 10 gradi in Val ..."Mi ritengo molto fortunato", lo confessa Carluccio Sartori, loper oltre 20 ore sotto una valanga in val Badia. Nell'intervista, fatta dall'ANSA nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Bolzano, il veneto ricostruisce le ...

Valanga in Valle d'Aosta, morto scialpinista a 2.400 metri di quota Fanpage.it

Bolzano, 1 febbraio 2023 - "Sapevo che non dovevo addormentarmi, altrimenti sarebbe stata la fine", è l'incredibile racconto ai media di Carluccio Sartori, lo scialpinista sopravvissuto per quasi 24 o ..."La notte è stata tremenda. Avevo tanta paura, non volevo morire. Sapevo che non dovevo mollare, sapevo che non dovevo assolutamente addormentarmi, altrimenti sarebbe stata la fine" (ANSA) ...