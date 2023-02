Sci di fondo | Coppa del Mondo | 19 azzurri a Dobbiaco

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Lo sci disi sposta aper un altro appuntamento delladel. Saranno ben 19al via: oltre al valdostano Federico Pellegrino a capitanare la squadra, saranno presenti il conterraneo Francesco De Fabiani, i trentini Simone Mocellini, Simone Daprà, Giandomenico Salvadori e Paolo Ventura, Davide Graz, gli altoatesini Dietmar Nöckler e Michael Hellweger, e ancora Mikael Abram, Giuseppe Montello, Lorenzo Romano e Martin Coradazzi. Al femminile, invece, ci saranno l’ex biathleta Federica Sanfilippo, Caterina Ganz, Anna Comarella, Francesca Franchi, Cristina Pittin e Martina Bellini. Favorita la Norvegia, ma anche i fratelli finlandesi Kerttu e Iivo Niskanen e l’americana Jessie Diggins, già protagonista in passato alla Nordic Arena di. ...

Discese, sci di fondo, snowboard, slittino, ciaspole o semplicemente una bella passeggiata tra i boschi innevati e con un panorama mozzafiato. Le possibilità sono tante per passare una bella giornata

Sprint TL, 10 km TL e staffetta, ce n’è davvero per tutti i gusti I norvegesi Johannes Høsflot Klæbo e Tiril Udnes Weng leader della CdM Overall L’Italia punta su Pellegrino e sui giovani, si può prep ...Nell’imminente fine settimana, la Coppa del Mondo di sci di fondo sarà di scena a Dobbiaco. La tappa altoatesina sarà l’ultima prima dei Mondiali di Planica, il che già dovrebbe essere un tema di disc ...