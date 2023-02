(Di mercoledì 1 febbraio 2023)hanno monopolizzato la Coppa del Mondo maschile di scie sono pronte a farlo anche agli imminentidi Courchevel/Meribel. Marco Odermatt ed Aleksander Aamodt Kilde sono certamente tra gli uomini più attesi, ma sono davvero tante le carte che la squadra norvegese epossono giocarsi nella rassegna iridata. Andiamo a vedere nel dettaglio gara per gara i. DISCESA LIBERA Laschiera il suo primo asso, Aleksander Aamodt Kilde. Il nativo di Bærum, però, non ha mai vinto una medaglia in carriera in un Mondiale e c’è sicuramente un po’ di pressione per cancellare questo incredibile zero. Va detto che Kilde arriva a questa rassegna iridata forse nel miglior momento di sempre della carriera ed è il principale ...

In azione un elicottero della guardia di finanza più squadre a terra del Soccorsodell'... che documentano le attività condotte con motoslitta e. Uno sforzo imponente che prosegue da sabato ...Sulle nevi trentine del Monte Bondone in presenza del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e del Presidente Federale, Marco Borzacchini, per loe per lonordico, si sono svolti i Campionati Italiani Promozionali ed Agonistici FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpica degli Intellettivo Relazionali). La Valle d'Aosta era ...

Sci alpino, i probabili convocati dell'Italia per i Mondiali: tra ballottaggi e assenza di criteri certi OA Sport

Sci alpino, Coppa del Mondo Chamonix 2023: programma, orari, tv, streaming. Ultimo slalom prima dei Mondiali! OA Sport

Sci alpino, l'Italia non si è ancora ripresa dall'indigestione dei Mondiali 1996-1997 In ambito iridato, 26 anni di vacche magre OA Sport

Sci alpino, Mondiali 2023: i favoriti delle gare maschili. Norvegia e Svizzera potrebbero spartirsi gli ori OA Sport

Quando gareggia Sofia Goggia ai Mondiali di sci alpino: date discesa e superG, orari, tv, streaming OA Sport

St. Anton am Arlberg: 15 motivi per andarci ora. Sci, divertimento e glamour nella più grande area sciistica d'Austria fra Tirolo e Vorarlberg ...DOMODOSSOLA - 01-02-2023 -- Il Centro servizi per il Territorio Novara -VCO ha presentato martedì a Domodossola, la campagna di sensibilizzazione e ricerca volontari che ha come testimonial il campion ...