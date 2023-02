Sci alpino | l’Italia non si è ancora ripresa dall’indigestione dei Mondiali 1996-1997? In ambito iridato | 26 anni di vacche magre

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Dal 6 al 19 febbraio le nevi francesi di Courchevel e Meribel saranno il palcoscenico sul quale andrà in scena l’edizione 2023 deidi sci. Si comincerà, dunque, lunedì prossimo.si presenta al via della manifestazione iridata con forti ambizioni, soprattutto nel settore femminile. Cionondimeno, è impressionante constatare alcune dinamiche relative al movimento azzurro del XXI secolo. Uno dei dati più clamorosi è rappresentato dal fatto che, nel III millennio, vi sia una sola specialità in cui i maschi hanno saputo imporsi. Si tratta del Supergigante! Le affermazioni di Patrick Staudacher (2007), Christof Innerhofer (2011) e Dominik Paris (2019) sono le uniche del XXI secolo. In ogni altra disciplina si deve risalire letteralmente a tempi che furono. Per esempio, in slalom e in gigante l’ultimo Campione del ...