Sci alpino | i precedenti di Federica Brignone ai Mondiali Una sola medaglia | l’argento all’esordio

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La storia trae idi sciè cominciata subito con il botto. Prima gara iridata della carriera e subitod’argento in gigante. Era la rassegna di Garmisch nel 2011 e la valdostana chiuse al secondo posto a soli nove centesimi dalla vincitrice, la slovena Tina Maze. Sembrava poter essere l’inizio di un serie di medaglie ed invece quelè rimasto da solo in bacheca. Purtroppo da quel 2011non è più salita sul podio. Saltati idi Schladming nel 2013 per recuperare da un’operazione,si è poi presentata negli Stati Uniti nel 2015 con ambizioni, ma in gigante è uscita nella prima manche ed in slalom ha concluso al diciannovesimo posto. Due anni dopo si va a St.Moritz, ...