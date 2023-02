Scarlattina | i casi stanno aumentando in modo “significativo” tra i più piccoli

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Come alcuni genitori siaccorgendo, si sta verificando un aumento deidi. Lo hanno confermato le parole di Susanna Esposito, coordinatrice del Tavolo Tecnico Malattie infettive e Vaccinazioni della Società Italiana di Pediatria (SIP) e professoressa ordinaria di Pediatria presso l’Università di Parma, che ha spiegato come questo risultato sia dovuto ai precedenti anni di pandemia, caratterizzati da isolamenti e strette misure igieniche di contenimento del virus. Bambino (1-6 anni)nei bambini: come riconoscerla e le conseguenze Tra le malattie che provocano un'eruzione cutanea diffusa (esantema), laè l'unica non causata da un virus. Scopriamo sintomi, cause e... Esposito ha, ...