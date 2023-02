Scarichi abusivi nel Napoletano | sequestro in azienda agricola

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiScarico abusivo di reflui industriali e gestione illecita di rifiuti: sequestri in. È accaduto ad Agerola (Napoli) dove i carabinieri del Noe di Napoli, in esecuzione di una delega d’indagine della Procura di Torre Annunziata, hanno apposto i sigilli a una parte di un’attività di produzione di prodotti alimentari, il burrificio ”La goccia bianca srl”: nei capi d’accusa è contestato anche il reato di impedimento del controllo. Dalle indagini è infatti emerso che il lavoro dell’si sarebbe svolta in violazione della normativa ambientale in relazione allo scarico nei corsi d’acqua e alla gestione dei rifiuti. In particolare, da ciò che comunica la Procura di Torre Annunziata, i militari avrebbero accertato che nel piazzale antistante l’area adibita a parcheggio degli automezzi, vi era uno ...