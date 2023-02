Non gli è riuscito il bis consecutivo, ma Jonathan Milan si è consolato con il comando della classifica generale deldopo tre tappe (conclusione venerdì). Il 22enne friulano della Bahrain - Victorious martedì aveva battuto Groenewegen nella seconda frazione ed è andato vicino al successo pure della terza ...Il friulano - di Tolmezzo - della Bahrain Victorius si è imposto nella seconda vittoria delsuperando in volata Dylan Groenewegen. Per il 29enne sfuma l'occasione per il bis dopo la ...

Ciclismo, Jonathan Milan sfreccia al Saudi Tour: l'uomo d'oro ora punta su Sanremo la Repubblica

Saudi Tour, dopo tre tappe c’è Milan al comando La Gazzetta dello Sport

Saudi Tour, Milan vince la seconda tappa... E l’Italia ritrova un velocista La Gazzetta dello Sport

Saudi Tour, Milan vince allo sprint la 2^ tappa Sky Sport

SAUDI TOUR. JONATHAN MILAN BRUCIA GROENEWEGEN TUTTOBICIWEB.it

Epilogo beffardo ma comunque buonissima prestazione in prospettiva (dopo il meraviglioso trionfo di ieri in volata davanti all’olandese Dylan Groenewegen) per Jonathan Milan, secondo classificato al t ...Dagli Emirati Arabi Uniti all'Arabia Saudita fino al Sudafrica. Dal DP World Tour all'Asian Tour passando per il Challenge Tour. (ANSA) ...