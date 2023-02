(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Epilogo beffardo ma comunque buonissima prestazione in prospettiva (il meraviglioso trionfo di ieri indavanti all’olandese Dylan Groenewegen) perclassificato al traguardo delladelcon partenza ad Al Manshiyah e arrivo ad Abu Rakah159 chilometri. Il corridore azzurro della Bahrain Victorious è stato troppo generoso in occasione dello sprint finale (in un gruppo ristretto), lanciando unatroppo lunga e concedendo al coetaneo norvegese Sorenla possibilità di prendere bene la sua ruota per poi bruciarlo abbastanza nettamente negli ultimi 100 metri. Si tratta della prima vittoria ...

Il friulano - di Tolmezzo - della Bahrain Victorius si è imposto nella seconda vittoria delsuperando in volata Dylan Groenewegen. Per il 29enne sfuma l'occasione per il bis dopo la ...Jonathan Milan conquista allo sprint la seconda tappa del, Alula - Shalal Sijlyat di 184 km. Il 22enne della Bahrain Victorious ha concluso una giornata ventosa in grande stile, battendo allo sprint Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) e Cees Bol (...

Saudi Tour 2023, Jonathan Milan nuovo leader dopo il secondo posto in volata nella terza tappa alle spalle di Waerenskjold OA Sport

Saudi Tour tappa 2 - Milan batte Groenewegen con il colpo di reni! Rivedi la volata Eurosport IT

VIDEO: Highlights Tappa 2 Saudi Tour 2023 SpazioCiclismo

VIDEO: Ultimo Chilometro Tappa 2 Saudi Tour 2023 SpazioCiclismo

Gaganjeet Bhullar, the most successful player on the Asian Tour with 10 titles, will lead a strong Indian contingent at the Asian Tour's Saudi International this week. Bhullar is among the seven ...Saudi Arabia has won a bid to host the 2027 Asian Cup, the Asian Football Confederation (AFC) said on Wednesday. Saudi Arabia has won three AFC Asian Cup titles. aem/ho/imm ...