Saronno inaugura la prima panchina inclusiva | ecco di cosa si tratta

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colorla, che ha trovato posto in piazza Volontari del sangue: alla cerimonia dizione hanno preso parte il sindaco Airoldi e degli assessori Pozzoli e Casali.e la: per carrozzine, passeggini e deambulatori A, taglio del nastro per la: sidi una ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd ...

Il Gelato di Marinala stagione 2023 e vi dà appuntamento in gelateria, in via Boschetto ...per celebrare con una modalità originale il Giorno della Memoria " Tutte le informazioni- "......da Anpi di Samarate - Verghera - Leggi GERENZANO - Sabato 28 gennaio a Palazzo Fagnani si... L'appuntamento è alle 10,30 in piazza Italia - Il programma- Venerdì 27 gennaio alle 21 al ...

Inaugurata a Saronno la prima panchina inclusiva SaronnoNews.it

A Saronno l'inaugurazione dei nuovi studi di Radiorizzonti in Blu SaronnoNews.it

Ricordare la Shoah attraverso la storia di Guglielmo Barbò: l ... SaronnoNews.it

A Cairate domenica si inaugura la Casa del Gioco Prima Saronno

Saronno, countdown per l'inaugurazione dei nuovi studi di ... ilSaronno

SARONNO – E’ stata scoperta dagli operai comunali che l’hanno montata ieri la prima panchina inclusiva di Saronno. E’ stata posizionata in piazza Avis ma presto ne ...“Nel raccogliere le esigenze del territorio, partendo proprio dalla sanità, dove sulla carta c’è già l’autonomia regionale, emergono diseconomie impressionanti. Un po’ come ...