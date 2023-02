Sara Tommasi sulla sua malattia | “Non guarirò mai | mi sto curando”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Paperissima, Quelli che il Calcio, L’Isola dei Famosi, i film e poi la parentesi buia tra filmati per adulti, i video con Diprè e le dichiarazioni controverse su temi particolari,sembra aver vissuto due vite diverse negli ultimi 20 anni. Anche di questo ha parlato la showgirl nel suo monologo ieri sera a Le Iene.: “La mianon sparirà, ma posso affrontarla”. “Undici anni fa mi hanno diagnosticato un grave disturbo bipolare. Quando ne soffri puoi non accorgerti di stare male, ma gli altri si accorgono che non sei più tu. Io non mi sentivo malata e non volevo esserlo. Avevo successo e non volevo diventare una perdente, così ho negato la, ho rifiutato le cure e l’aiuto della mia famiglia. Poi ho permesso alle persone sbagliate di ...

Questa volta, ad essersi presa il centro del palco è stata, la ex soubrette e ex concorrente dell'Isola dei Famosi tristemente nota per i suoi problemi di salute mentale. Da diverso ...a Le Iene lancia appello ai ragazzi "Curate il bipolarismo con le medicine e l'amore. Si può essere felici" Nella puntata di questa sera 31 gennaio de 'Le Iene' è comparsa, ...

Sara Tommasi: «Il disturbo bipolare sarà con me per tutta la vita, ma ora c’è mio marito» Vanity Fair Italia

Sara Tommasi, il monologo a Le Iene: "Dal bipolarismo non si guarisce" Today.it

Sara Tommasi a Le Iene “Curate il bipolarismo” – Video TuttOggi

Sara Tommasi malattia, età, marito e dove vive oggi la showgirl Tag24

Sara Tommasi, tutti assolti gli imputati: "Non c'è stata violenza sessuale" IL GIORNO

La soubrette ha raccontato in un nuovo monologo in televisione quello che le è successo negli ultimi, difficili anni ...L'ex schedina di Quelli che il calcio spera di essere di aiuto a chi, come lei, soffre di questa malattia. Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potr ...