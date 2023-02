Sara Tommasi si confessa | “Una striscia era la mia medicina Ho voluto negare la malattia Oggi l’ho compresa | e ho una vita felice

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)parla di salute mentale nel monologo a Le Iene in onda martedì 31 gennaio su Italia 1. Un argomento che conosce bene, dal momento che nel 2012 ha ricevuto la diagnosi di disturbo bipolare. Lal’ha tenuta a lungo lontana dalle scene e il percorso verso la rinascita è stato lungo e faticoso. Ora, però, la showgirl divenuta famosa nei primi anni Duemila vuole che la sua storia aiuti chi si trova nelle sue stesse condizioni. “Undici anni fa mi hanno diagnosticato un grave disturbo bipolare, quando ne soffri puoi non accorgerti di stare male, ma gli altri si accorgono che non sei più tu” esordisce la soubrette.non nasconde che in un primo momento ha provato ala, ma questo l’ha portata in un pericoloso vortice di eccessi: ...

