Santa Marinella | interventi al manto stradale | ecco dove

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)– “Importanti e numerosi gliche si svolgeranno sul territorio comunale a febbraio. Saranno avviati i lavori di asfaltatura sia ache aSevera” lo annunciano alla cittadinanza il sindaco Pietro Tidei e il capogruppo di maggioranza Andrea Amanati. “Con le risorse previste nel bilancio 2023 abbiamo avuto la possibilità di programmare un intervento così importante e necessario per provvedere al ripristino delusurato delle strade, al fine di migliorarne la sicurezza e la viabilità. Sfiorando i 70 mila euro, la ditta appaltatrice inizierà ad operare aSevera su via dei Fenici, via Paolo Borsellino e via Cneo Domizio compreso tutto il tratto tra via Arno e via Veneto. L’intervento sarà poi avviato ...