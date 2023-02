Sanremo2 2023 | Will presenta il nuovo album Manchester

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) E'il primoufficiale die sarà disponibile in fisico e digitale da Venerdì 10 febbraio. Il giovane artista che negli ultimi anni è riuscito a conquistarsi con costanza e determinazione un posto nella scena musicale contemporanea italiana, è in gara al Festival di Sanremo con il brano Stupido e si sta preparando a calcare per la prima volta l'ambitissimo palco dell'Ariston tra i Big della canzone italiana.in uscita su etichetta Capitol Records (Univesal Music Italy) saràto al pubblico attraverso un instore tour in partenza sabato 11 febbraio proprio da Sanremo, per poi proseguire nelle principali città italiane.al secoloiam Busetti, è una delle penne più originali, fresche e carismatiche della nuova scena pop urban ...