Sanremo | Rubano | “Felici e orgogliosi per il riconoscimento della Guarino Natural”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“che un’azienda del territorio del Sannio eValle Caudina, la “Garden”, sia presente al festival di, occasione per far conoscere ad una platea più vasta i suoi prodotti. Si tratta di un grandeche premia un’azienda giovane e intraprendente, che ha avuto il coraggio di innovare assumendosene i rischi. L’Italia, e in particolare il Sud, è ricco di realtà di eccellenza giovani come questa, che vanno conosciute e premiate, perché rappresentano il coraggio di fare impresa. Congratulazioni, dunque, allaGarden e a tutto il suo staff. Fieri di voi”. Così in una nota il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria ...