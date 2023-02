Sanremo | Amadeus “I Depeche Mode ospiti della serata finale”

'Al Festival di2023 arrivano, nella serata finale, arrivano i Depeche Mode '. Ad annunciarlo il direttore artistico, al TG1 delle 20. Sarà quindi la band inglese superospite internazionale a chiudere ...I Depeche Mode saranno ospiti della serata finale del Festival di, sabato 11 febbraio. Lo ha annunciatoal Tg1. "Sono molto felice di poter fare questo annuncio, perché sono un grande fan di questo gruppo - ha detto- e non avrei mai pensato ...

Nuovo annuncio di Amadeus a Viva Rai 2! di Fiorello, il programma in onda in diretta dalla strada da via Asiago in Roma, spesso usato dall'amico Amadeus per annunci e… Leggi ...