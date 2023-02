Sanremo | Amadeus “I Depeche Mode ospiti della serata finale”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Sono molto felice e anche molto emozionato nel darvi questa notizia: non avrei mai pensato di poterli conoscere personalmente, ma sul palco dell'Ariston nella, l'11 febbraio, ci saranno i mitici”. Lo ha annunciatoal Tg1. Il gruppo inglese, annoverato tra i pionieri del pop elettronico con oltre 100 milioni di copie vendute, saranno dunque i superconclusiva del Festival di. – foto agenziafotogramma.it –(ITALPRESS).

'Al Festival di2023 arrivano, nella serata finale, arrivano i Depeche Mode '. Ad annunciarlo il direttore artistico, al TG1 delle 20. Sarà quindi la band inglese superospite internazionale a chiudere ...I Depeche Mode saranno ospiti della serata finale del Festival di, sabato 11 febbraio. Lo ha annunciatoal Tg1. "Sono molto felice di poter fare questo annuncio, perché sono un grande fan di questo gruppo - ha detto- e non avrei mai pensato ...

Festival di Sanremo 2023: Mengoni favorito. Tutte le quote La Gazzetta dello Sport

Sanremo, l'Ong "Un Ponte Per..." invia una lettera aperta ad Amadeus affinché inviti al festival gli obiettor… la Repubblica

Lo ha annunciato Amadeus al Tg1. Il gruppo inglese, annoverato tra i pionieri del pop elettronico con oltre 100 milioni di copie vendute, saranno dunque i superospiti della serata conclusiva del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...