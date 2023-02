Sanremo 2023 | l’annuncio di Amadeus | il comico Angelo Duro sul palco dell’Ariston L’ironia di Fiorello su Zelensky – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ilsarà ospite della seconda serata del Festival di, che andrà in onda mercoledì 8 febbraio. Lo ha annunciato il direttore artistico e conduttore del Festival,, in uninviato aper Viva Rai2. «Sono felice di fare un annuncio: nella seconda serata c’è ungiovane, fortissimo, simpaticissimo:», ha dettoneldove compare da “dietro le quinte” lo stessoche mormora alle spalle del conduttore «Ma stai zitto!». E poi il commento del direttore artistico della kermesse, in scena dal 7 all’11 febbraio, «Me lo ricordavo più simpatico». Nato a Palermo nel 1982, dopo un’esperienza con Le Iene, ...