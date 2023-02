Sanremo 2023 | Depeche Mode al festival

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Isaranno ospiti deldi: ad annunciarlo è stato lo stesso Amadeus al Tg1 pochi minuti fa. La band di Dave Gahan e Martin Gore si esibirà nella serata finale di, sabato 11 febbraio.OSPITI NELLA SERATA FINALE#pic.twitter.com/JShRzCTqPe —di?ESC (@ESC) February 1,“Sono molto felice di poter fare questo annuncio, perché sono un grande fan di questo gruppo” ha spiegato Amadeus. “E non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco“. I...