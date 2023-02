Sanremo 2023 | Cugini di Campagna contro LDA | “Molto meno educato di Ultimo e Leo Gassmann” Lui | “Fraintendimento | mi dispiace”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Un piccolo incidente diplomatico, se così si può definire, tra i big in gara esplode a pochi giorni dal debutto della 73°edizione del Festival di. Due debuttanti sul palco dell’Ariston ma con curriculum dalla differente lunghezza. Dopo 53 anni di carriera idifaranno il loro esordio in gara ma Ivano Michetti ha voluto sottolineare un comportamento non proprio elegante di uno dei partecipanti. “Durante le prove abbiamo avuto modo di conosceree Leo. Si sono subito avvicinati per presentarsi.il figlio di D’Alessio, che non si è presentato… Noi a 20 anni andavamo a stringere la mano a gente come Claudio Villa”, ha spiegato Michetti al settimanale “Diva e Donna“. Luca D’Alessio, questo il vero ...

Ha sfiorato il successo in pianura - una bella azione da finisseur prima di essere "risucchiato" dallo sprint di Gaviria e Sagan - e solo uno scalatore puro come Lopez lo ha preceduto in salita. Dall'...... la generosità di Maria Elena Boschi, Gianfranco Fini al supermercato come i comuni mortali, passando per il Giarrusso - gate e le doti canore di Stefano Bonaccini: sarà l'avvicinarsi di, ...

“Due vite”, il testo della canzone di Marco Mengoni a Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023, Marco Mengoni a FqMagazine: “Chi me l’ha fatto fare a tornare al Festival Per mettermi… Il Fatto Quotidiano

Marco Mengoni torna a Sanremo 2023: «Mi davano per finito, pensai di smettere: da 7 anni faccio terapia» ilmessaggero.it

Sanremo 2023, Amadeus da Fiorello annuncia Angelo Duro come ospite La Gazzetta dello Sport

Amadeus a VivaRai2: Angelo Duro sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2023 Fanpage.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Intervista a Marco Mengoni che torna al Festival di Sanremo a dieci anni di distanza dalla vittoria con L'Essenziale. Canta Due Vite ...