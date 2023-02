Sanremo 2023 | annunciati gli ospiti internazionali della finale

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il 7 febbraio aprirà i battenti la nuova edizione del Festival di. Alla conduzione ritroveremo Amadeus, affiancato da Gianni Morandi nelle vesti di co- conduttore e diverse co-conduttrici: Chiara Ferragni, Paola Egonu, Francesca Fagnani e Chiara Francini. Tra le varie esibizioni dei big in gara, le serate del Festival vedranno la presenza di numerosi. Tra di loro, come annunciato pochi minuti fa al Tg 1 dal conduttorekermesse, ci saranno i Depeche Mode: Sono molto felice di poter fare questo annuncio perché sono un grande fan di questo gruppo, non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente. Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrò averli sul palco. Il gruppo salirà sul palco dell’Ariston durante l’ultima serata. L'articolo proviene da Isa e Chia.