Sanremo 2023 | Amadeus svela i comici delle serate e il suo sogno nel cassetto

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Conormai in attesa della partenza,continua a diramare comunicati in merito agli ospiti che saliranno sul prestigioso palco dell’Ariston. Com’era stato ampiamente anticipato, ledel Festival vivranno momenti di grande divertimento grazie alla presenza di alcuni. Uno di questi è stato annunciato dal conduttore, il quale rappresenta la nuova generazione dità. E non è finita qui, perché sarebbe in arrivo anche ilneldi Ama.: spazio aiCome ogni edizione che si rispetti anchedarà spazio allatà italiana.ha da poco annunciato l’arrivo ...