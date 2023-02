Sanremo 2023 | Amadeus | “Sogno Mourinho al Festival Sono un suo grande fan | ho chiamato mio figlio come lui”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Ildiper questodi? Avere Joséospite sul palco dell’Ariston. E’ stato lo stesso direttore artistico e conduttore della kermesse a rivelarlo in un’intervista a Chi, a pochi giorni dall’inizio della gara canora. “C’è sempre stato il desiderio di averlo,un suofan, homiolui e tiferò le sue squadre – ha spiegato-. Mi piace il carisma, mi piacesi relaziona con il pubblico. Mi piacciono le persone con una forte personalità. Non ho fatto un invito ufficiale, ma non nascondo che mi piacerebbe averlo ospite. Cosìdue anni fa ho avuto Sinisa Mihajlovic, che ...