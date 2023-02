Sanremo 2023 | Amadeus al TG1 | ' I Depeche Mode ospiti della serata finale del Festival'

'Al Festival diarrivano, nella serata finale, arrivano i Depeche Mode '. Ad annunciarlo il direttore artistico Amadeus, al TG1 delle 20. Sarà quindi la band inglese superospite internazionale a chiudere ..., è allarme di possibili azioni di anarchici , per il caso Cospito e il Festival disi blinda, come anticipato oggi da Leggo . Controlli con metal detector ai varchi della 'zona ...

Festival di Sanremo 2023, le novità del regolamento e come si vota: dal televoto alla giuria demoscopica Virgilio Notizie

Festival di Sanremo 2023: Mengoni favorito. Tutte le quote La Gazzetta dello Sport

“Due vite”, il testo della canzone di Marco Mengoni a Sanremo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Sanremo 2023, Marco Mengoni a FqMagazine: “Chi me l’ha fatto fare di tornare al Festival Per… Il Fatto Quotidiano

Marco Mengoni torna a Sanremo 2023: «Mi davano per finito, pensai di smettere: da 7 anni faccio terapia» ilmessaggero.it

Lo ha annunciato Amadeus al Tg1. Il gruppo inglese, annoverato tra i pionieri del pop elettronico con oltre 100 milioni di copie vendute, saranno dunque i superospiti della serata conclusiva del ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...