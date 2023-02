Sanità | il Nursing Up | “Dopo le violenze ora è la volta dei furti ai danni dei nostri professionisti del 118”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Vengono aggrediti fisicamente e verbalmente, quasi ogni giorno, e in alcuni casi rischiano anche la vita, come accaduto a Napoli, quando, all’interno di un appartamento in zona Calata Capodichino, a dicembre, una infermiera del 118 si vedeva addirittura puntare una pistola alla tempia da parte del parente di una paziente, per la quale era stata allertata l’ambulanza”. A distanza di poche settimane, da Sud a Nord, siamo in Lombardia, ireferenti, di concerto con i cronisti locali, ci segnalano tristi episodi diall’interno della vettura di primo soccorso. E non si tratterebbe di un episodio isolato. Un team composto da medico e infermiere, in particolare è accaduto qualche giorno fa a Legnano, provincia di Milano, che deve soccorrere un malato che ha chiamato il 118, magari in gravi condizioni, potrebbe dimenticare, ed è giustificabile, di ...