(Di mercoledì 1 febbraio 2023) In seguito alle minacce ricevute nei giorni scorsi, è statalanei luoghi di residenza e di lavorodellaEdoardo. Clima tesissimo a Genova, dove venerdì pomeriggio i tifosi blucerchiati avrebbero organizzato una manifestazione. Il dispositivo di sicurezza, coordinato dalla prefettura e messo in pratica sia dalla polizia sia dai carabinieri, potrebbe essere a breve al centro di un colloquio fra il prefetto Renato Franceschelli e lo stesso, nel quale fare il punto della situazione. SportFace.

... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie A", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - a/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "vigilanza ...Il dispositivo di sicurezza, coordinato dalla prefettura e messo in pratica sia dalla polizia sia dai carabinieri, potrebbe essere a breve al centro di un ...

Sampdoria, rafforzata la vigilanza dell'ex presidente Garrone dopo le minacce TUTTO mercato WEB

Sampdoria, rafforzata vigilanza per Garrone: “Tra gli obiettivi sensibili” ItaSportPress

Sampdoria, rinforzata la vigilanza a Garrone. Il Prefetto: "Suo nome ... Calciomercato.com

Sampdoria, rafforzata la vigilanza dell'ex presidente Edoardo Garrone SPORTFACE.IT

Calciomercato Sampdoria, il problema resta l'attacco ClubDoria46.it

In seguito alle minacce ricevute nei giorni scorsi, è stata rafforzata la vigilanza nei luoghi di residenza e di lavoro dell'ex presidente della Sampdoria Edoardo Garrone.Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato il clima intorno alla Sampdoria, con le minacce a Edoardo ...