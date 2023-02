Sampdoria | Ilkhan arrivato in città | primo allenamento e immagini – ?

A centrocampo Villar, Verre e Vieira, tre titolari, sono stati sostituiti da Cuisance e. Due ... Ecco, ladi oggi questo è: un cerbiatto ferito e sanguinante, circondata da lupi ...Per ora resterà allache, sempre oggi, ha perso Vieira nello scambio condel Torino. Esulta nel finale Lotito che consegna a Sarri Luca Pellegrini, inseguito per oltre un mese e ...

Ilkhan è blucerchiato: dal Torino a titolo temporaneo Sampdoria.it

Samp, Ilkhan è arrivato a Genova: oggi il primo allenamento GianlucaDiMarzio.com

Torino, ecco Gravillon. Chiuso anche lo scambio Ilkhan-Vieira Tuttosport

TMW - Samp, le immagini di Ilkhan a Genova. Tra poco sarà a Bogliasco per il primo allenamento TUTTO mercato WEB

"Due paracadute - scrive Tuttosport in riferimento agli ultimi colpi di mercato del Torino - Uno per la difesa, Andreaw Gravillon, 24 anni (era al Reims), e uno per il centrocampo, il coetaneo Ronaldo ...Lo scambio di calciomercato tra Sampdoria e Torino che ha coinvolto Ronaldo Vieira ed Emirhan Ilkhan ha avuto anche ragioni econmiche ...