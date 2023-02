Sampdoria | Behrami | «Sono in difficoltà | ma Stankovic ha dato energie»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Valonha elogiato il lavoro dialla Lazio: «. Mi piace perché dà positività, pur nella situazione complicata in cui è» Valonha parlato del difficile momento che sta attraversando la, elogiando il lavoro svolto dal tecnico Dejan. Ecco le dichiarazioni rilasciate dall’ex calciatore ai microfoni di DAZN. DICHIARAZIONI – «Laè una squadra in, mahaintensità e coraggio. C’è unità, è sotto gli occhi di tutti. Mi piaceperché dà positività, pur nella situazione complicata in cui è». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.