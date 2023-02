Sam Welsford | il quartettista che ora fa sul serio su strada

Leggi su blogciclismo

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) In questo ciclismo contemporaneo che va sempre più forte e ha sempre più protagonisti anche inattesi si parla sempre di più dell’importanza della multidisciplina. Affiancare mountain bike, come ciclocross o pista e adesso anche gravel è diventato potremmo dire di fondamentale importanza, soprattutto nella formazione dei giovani corridori, ma non L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: L’ultimo grande obiettivo di Peter Sagan