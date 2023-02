(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Il calcio deve tornare ad essere un divertimento ma non può essere una angoscia quotidiana perché l’Italia e la Lombardia hanno altri generi di problemi. Da tifoso milanista, non sono difensore dellantus, mi è sembratoche in un sistema dove pare che tanti se non tutti hanno usato certi metodi… siacontro L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... quella della penalizzazione di 15 punti in classifica della Juve per il caso delle... Dall'altra il Ministro alle Infrastrutture e trasporti, Matteoè convinto che "dire no al nuovo ...... invece per prima cosa mi toglie il reddito di cittadinanza , poi fa lo sconto sulle(... Uno stato liberista, moderno, come quello a cui pensano Meloni e- mica lo Stato autarchico a ...

Salvini: «Plusvalenze Strano intervento a gamba tesa solo su Juve» Calcio e Finanza

Caso plusvalenze, Salvini: "Punita solo la Juve, strano..." Adnkronos

Salvini il tuttologo difende (anche) la Juve: “Mi sembra strano che il sistema coinvolga solo i bianconeri…” Globalist.it

Caos Zaniolo, la solidarietà di Salvini: 'Questo non è tifo' Calciomercato.com

Una sola certezza: colpevole sempre e solo la Juve – Ottobre rosso Il Giornale

(Adnkronos) - "Da tifoso milanista non sono difensore della Juventus, mi è sembrato strano che in un sistema dove pare che tanti se non tutti hanno usato certi metodi... Solo contro la Juve si è inter ...Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e noto tifoso del Milan, ha aspramente criticato il momento dei rossoneri Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e noto tifoso del Milan, ha aspram ...