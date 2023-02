Salutequità | il Covid ha penalizzato le vaccinazioni adolescenziali

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il-19 haanche la vaccinazione in età adolescenziale: i ragazzi 16enni vaccinati in Italia contro la meningite con il quadrivalente sono passati dal 74,94% nel 2019 al 58,5% nel 2021 (dato in risalita rispetto al 2020 con il 52,88%), con una differenza in negativo di 16,44 punti percentuali, praticamente un adolescente su 6 in meno. Nel 2021 per il vaccino sui quattro ceppi di meningococco la copertura media nazionale è migliorata rispetto all'anno precedente, ma il dato è influenzato in positivo da Valle d'Aosta, P.A. Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Puglia e Basilicata, dove 3 adolescenti su 4 sono stati vaccinati. E' quanto emerge dall'11° Report died equità: focus su meningococco in età adolescenzialè, realizzato con il contributo ...