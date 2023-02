Salernitana | la decisione della FIGC sul ricorso per Verdi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Laha pubblicato l’esito delper il trasferimento di Simonedall’Hellas Verona allaLa FIGG si è espressa sulper il trasferimento di Simone. Nella serata di ieri il club campano aveva infatti chiuso l’accordo con l’Hellas Verona, non riuscendo però a depositare il contratto per un problema tecnico. Nonostante nessun club si fosse opposto, laha comunque deciso di respingere il. Simoneresta così al Verona fino al terminestagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sembra una vera e propria maledizione quella che ha colpito il centrocampista francese della Juventus Paul Pogba. Rientrato in estate a parametro zero dopo l'esperienza in Premier League con la ...