Sale ancora il costo del denaro statunitense La Fed alza i tassi dello 0 | 25%

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La Federal Reserve hato idi interesse statunitensi di un quarto di punto percentuale (0,25%) portando ildelnell’intervallo 4,5 – 4,75%, il livello più alto da settembre 2007 . La mossa della banca centrale americana era attesa dai mercati e segna un ammorbidimento della stretta monetaria attuata per contrastare l’inflazione. Il tasso che muove la Fed è quelle che banche praticano per scambiarsi tra di loro ildepositato presso la stessa banca centrale ma, a cascata, ha effetto su tutti i tipi di finanziamento, dai prestiti ai mutui fino alle obbligazioni e ai titoli di stato.più alti tendono a ridurre la quantità di moneta in circolazione e a rallentare la crescita economica penalizzando quindi anche l’occupazione. ...