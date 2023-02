(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – La polizia russa ha arrestato una donnacheva a passeggio unsullaa Mosca. Lo riferisce la Tass, aggiungendo che la 34enne rischia una multa, oltre a una condanna fino a 15 giorni di carcere o ai servizi sociali. Dopo l’arresto, la donna ha detto di aver comprato l’animale sul sito di annunci russi Avito e di “averloto a”. L’obiettivo, ha spiegato l’, era di salvare ildalla macellazione. “L’ho comprato perché non venga mangiato. E volevo fargli vedere la capitale, che è molto bella”, ha affermato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La cittadinaha spiegato di aver comprato il bovino su Avito (il gigante russo degli annunci) e di averlo portato in giro , ha riferito il portavoce della polizia, aggiungendo che ora la ...Il rientro di Brittney Griner (la cestista detenuta inper diversi mesi) nella Wnba dopo la liberazione avvenuta in estate in seguito ad uno scambio ...della Lega professionistica. La ...

Russia, americana porta a spasso vitello su Piazza Rossa: arrestata Adnkronos

Gli Stati Uniti cercano di fare alla Russia un'"offerta che non può ... Farodiroma

Guerra Ucraina Russia. Da Usa missili a lungo raggio. Mosca: "Non ci fermeranno". LIVE Sky Tg24

Corruzione, azzerata la dirigenza dell'agenzia dogane in Ucraina - Corruzione, azzerata la dirigenza dell'agenzia dogane in Ucraina - Corruzione, azzerata la dirigenza dell'agenzia dogane in Ucraina RaiNews

Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi: Kiev, Mosca prepara ... la Repubblica

(Adnkronos) - La polizia russa ha arrestato una donna americana che portava a passeggio un vitello sulla piazza Rossa a Mosca. Lo riferisce la Tass, aggiungendo che la 34enne rischia una multa, oltre ...La polizia russa ha arrestato una donna americana che portava a passeggio un vitello sulla piazza Rossa a Mosca. Lo riferisce la Tass, aggiungendo che la 34enne rischia una multa, oltre ad ...