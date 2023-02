RSA | in arrivo risorse per rincari energia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Sono innuovedestinate a coprire idelle bollette nelle RSA: è quanto previsto dal DL Aiuti ter del governo Draghi, da poco convertito in legge dal nuovo esecutivo. Si tratta di un’una tantum sull’esercizio 2022 riconosciuto per l’incremento complessivo dei costi sostenuti per utenze dielettrica e di gas nel 2022 rispetto ai costi del 2021. “È di certo una buona notizia, che a questo punto ci pare non renda più giustificabili le misure che numerose RSA della nostra provincia stanno adottando, con conseguenze che ci preoccupano profondamente”, ha commentato Carmen Carlessi della segreteria SPI-CGIL di Bergamo: “Ci aspettiamo che le direzioni delle case di riposo rivedano gli aumenti delle rette, insostenibili per le famiglie, e i tagli al personale”. Il sindacato pensionati della CGIL ...

Novità in, dal primo febbraio, per il servizio di trasporto pubblico locale a Mola di Bari. Su ... sarà garantito il collegamento con alcune strutture sanitarie (, Clinica Community Health ...... Moratti attacca il centrodestra: 'Un disastro la gestione Covid prima del mio. Per Fontana ... la carenza di figure sanitarie nei Pronto Soccorso e nelle; i tempi infiniti di attesa per ...

Dal 31 gennaio in mostra i ritratti scattati in quaranta Rsa dagli studenti dell'Accademia di Brera. Progetto realizzato dal Comune di Milano con Museo del Novecento e Fondazione Amplifon