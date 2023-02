Rosell | «In prigione si accoltellavano per una Coca | sono stato salvato da uno zingaro tifoso del Barça»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Sandrose l’è vista brutta in carcere. L’ex presidente del Barcellona ha trascorso 645 giorni in custodia cautelare per un reato dal quale èpoi assolto. Nel maggio 2017 fuarrecon l’accusa di aver fatturato tramite una società fantasma. Furono richiesti sei anni di carcere. Il tribunale nazionale ha finito per assolverlo per mancanza di prove. Ha raccontato in un’intervista a Risto Mejide ripresa dal Clarìn, la sua vita in. “Mi hanno minacciato un paio di volte, ma subito i compagnivenuti in mia difesa”, ha detto.ha seriamente rischiato di essere aggredito, “sia per esserepresidente dele sia per essere catalano. Mi è successo una volta a Madrid e un’altra a Barcellona, ??ma ...