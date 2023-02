Romanzo di un gol brutto

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Internet ha capito i miei gusti. Proprio adesso che i social media stanno fallendo e che l’intelligenza artificiale si rivela così stupida da non saper neppure scegliere tra De Sciglio e Trent Alexander-Arnold (con tutto il rispetto per De Sciglio). Ogni giorno i miei feed mi mettono davanti video a cui forse do troppa importanza ma che mi fanno pensare non ironicamente what a time to be alive. Esiste un museo per queste cose? C’è già della letteratura che le metta in ordine, che le analizzi? Non solo video di calcio – lo avete visto quello del cane, un lupoide marroncino se non ricordo male, che risale delle scale con uno skate, prende la rincorsa e poi si lancia giù per la discesa come i fratelli Pappas? – ma soprattutto di calcio. Perché l’algoritmo sa quanto mi piaccia il calcio. E ovviamente non posso fare a meno di scriverne. Per questo adesso sono di nuovo qui a commentare un ...