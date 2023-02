Roma – Zaniolo | lo scontro si accende Il calciatore vuole denunciare il club

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Si parla di denuncia per mobbing Aria di tempesta in casa, trafatto fuori dal progetto tecnico. Dopo minacce e insulti ilha lasciato la Capitale andando a La Spezia. Dopo aver rifiutato il rinnovo con la società giallo rossa, oravorrebbe procedere legalmente come fa sapere attraverso il suo procuratore Claudio Vigorelli. Vorrebbe infattiilper Mobbing, a seguito pressioni sociali e psicologiche: stando alle ultime è stata interpellata anche l’Associazione Italiana Calciatori. Intanto, a sostegno di questa strada, c’è un fascicolò prodotto dalla famiglia che raccoglie i fatti degli ultimi giorni. Cosa è successo conSecondo il Messaggero,, solo all’ultimo avrebbe ...

...testa di Nicolòoggi c'è principalmente il Milan . Il giocatore è convinto che fra 4 mesi il club rossonero si rifarà avanti con una proposta economica che oggi non poteva proporre alla...Dopo giorni e giorni di prime pagine e analisi televisive,per ora resta ae Skriniar a Milano a Giugno poi ognuno potrà fare le valigie e partire. In via Giorgio Squinzi 1 a Sassuolo ...

Caso Zaniolo, cosa succede ora (e questa estate) Corriere dello Sport

Roma-Zaniolo, si fa strada l’ipotesi legale ma prima… RomaNews

Zaniolo pronto a far causa alla Roma: le accuse Calciomercato.com

Aria di tempesta in casa Roma, tra club e Zaniolo fatto fuori dal progetto tecnico. Dopo minacce e insulti il calciatore ha lasciato la Capitale andando a La Spezia. Dopo aver rifiutato il rinnovo con ...Assalto Roma per la semifinale - Il Tempo - Si presenta come una sfida delicata quella di stasera tra Roma e Cremonese, con le due squadre che ... - Marione.net - La ControInformazione GialloRossa (A.