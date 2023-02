Roma-Zaniolo | è rottura totale | pronta una causa per mobbing

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Secondo quanto riporta Il Messaggero,avrebbe contattato un pool di avvocati: c'è il forte rischio che la storia finisca in Tribunale

Nicolòha rifiutato la cessione al Bournemouth, salvo poi cambiare idea e venendo scaricato dalla stessa formazione ......processo che in meno di un mese lo ha portato a ritrovarsi escluso dal progetto della. Prima ... Ma l'intenzione della proprietà giallorossa è di non reintegrarein rosa, portando avanti una ...

Zaniolo-Roma: tra rifiuti di mercato e ripensamenti, resta da separato in casa Corriere della Sera

Roma-Zaniolo, si fa strada l’ipotesi legale ma prima… RomaNews

Ora Zaniolo deve ritrovare Mou, la Roma e i tifosi ForzaRoma.info

Vocegiallorossa.it foto di www.imagephotoagency.it Ecco tutti gli aggiornamenti in merito al possibile passaggio last minute di Zaniolo all'Everton. 23:05 - Gianluca Di Marzio su Sky Sport afferma che ...“La mia sensazione è che l’1 Febbraio Zaniolo sarà qua”, diceva Josè Mourinho lo scorso 22 Gennaio dopo la vittoria della Roma in casa dello Spezia. Una previsione diventata poi realtà, visto che i ...