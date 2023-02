Roma | Zaniolo | «Dette e scritte molte cose non vere in questi giorni»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La lettera diall’Ansa in seguito alle vicende degli ultimi: «Sono statesbagliate» Con una lunga lettera inviata all’Ansa, Nicolòha voluto fare chiarezza sulle vicende che hanno visto protagonista lui e lainultimi. Di seguito le sue parole. «Sono stateche mi riguardano in queste ultime settimane e parecchie non sono veritiere. Sono arrivato ada sconosciuto ee inisti mi hanno accolto come uno di loro. Mi hanno trasmesso fiducia, coraggio e affetto nei momenti terribili e bui degli infortuni. A Tirana, ...

Ci sono partite in cui perdono tutti. Questa ne è un esempio: perdono Zaniolo , la Roma, i suoi tifosi. Perdono un pezzo di futuro, molti soldi, l'occasione per mostrarsi maturi. (...) Qui ci sono ...La storia di Nicolò Zaniolo è incredibile e perfettamente aderente. Il Bournemouth era arrivato in Italia per chiudere con il suo entourage, aveva avuto il via libera della Roma per una cifra ritenuta ...